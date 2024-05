Ceará e mais quatro estados apresentam aumento na incidência de dengue

Além da unidade federativa o aumento é observado no Mato Grosso, no Pará, em Sergipe e em Tocantins

O Ceará está entre os cinco estados brasileiros que atualmente apresentam alta na incidência de dengue. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde (MS) nesta terça-feira, 30, além da unidade federativa o aumento é observado no Mato Grosso, no Pará, em Sergipe e em Tocantins.

Conforme apresentado em levantamento feito pelo órgão federal, todos os outros estados brasileiros demostram tendência de queda ou de estabilidade na incidência de dengue. No geral, o Brasil registra dois mil óbitos pela doença e 4,1 milhões de casos prováveis, sendo 44,7 mil desses considerados graves.