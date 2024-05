São Cristovão, em Fortaleza, ganha Escola Areninha; moradores reclamam de segurança

Outras 50 unidades devem ser entregues até dezembro de 2024, segundo a Prefeitura de Fortaleza. As aulas de reforço na Areninha serão ofertadas no contraturno escolar

A oitava Escola Areninha da Capital foi inaugurada na manhã desta sexta-feira, 10, no bairro São Cristóvão, em Fortaleza. De acordo com o prefeito, José Sarto (PDT), outras 50 devem ser entregues até o fim da gestão, em dezembro de 2024. A unidade busca promover a prática de atividades esportivas, além de oferecer aulas de reforço de língua portuguesa e matemática no contraturno escolar. O equipamento deve atender 340 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II.

As atividades oferecidas ampliam a carga horária dos alunos em 15 horas semanais. “Quem está matriculado na escola municipal mais próxima vem para cá no período da tarde fazer reforço, basicamente, de matemática e português. É um equipamento que ajuda a consolidar os números que nós temos tido na educação, que é a maior [cobertura] de tempo integral do Brasil”, destaca o prefeito.