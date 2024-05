Prefeitura realiza campanha de multivacinação em shopping de Fortaleza

Ação ocorrerá no espaço Praça da Rendeira, das 12 às 20 horas, no Iguatemi Bosque. Mutirão integra a programação da Semana do Envelhecimento Ativo e Saudável, promovida pelo Grupo Coaph Saúde

Nas próximas segunda, 13, e terça-feira, 14, a população de Fortaleza poderá se vacinar no Iguatemi Bosque, no bairro Edson Queiroz, durante ação de multivacinação no shopping, promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O serviço busca ampliar a cobertura vacinal da Capital, principalmente nos públicos mais vulneráveis a doenças, como idosos e crianças.

De acordo com a Prefeitura, o serviço será ofertado no equipamento durante os dois dias, das 12 às 20 horas. No local, serão ofertadas as vacinas que fazem parte do Calendário Nacional, incluindo a vacina contra a influenza.