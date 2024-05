Trabalhadores do Hospital Walter Cantídio e da Maternidade Escola da UFC deflagram greve

Os servidores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsáveis pela administração do Hospital Universitário Walter Cantídio e da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, da Universidade Federal do Ceará (UFC), deflagraram greve na manhã dessa segunda-feira, 6.

De acordo com o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público no Estado do Ceará (Sintsef-CE) Roberto Luque, as demandas também incluem a melhoria das condições de trabalho, principalmente em relação à infraestrutura e segurança do Complexo Hospitalar.

“O hospital precisa de uma reforma interna para dar as condições. A outra questão é a segurança. É um bairro perigoso. Os empregados e empregadas que trabalham de turma, ao saírem à noite ou chegarem, já tiveram vários casos de, no próprio estacionamento do Complexo Hospitalar da UFC, serem atacados. Então, precisa melhorar a segurança”, destacou.

Com a paralisação, os serviços oferecidos pelas unidades de saúde serão afetados. Ainda segundo o Sintsef, os atendimentos dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos e funcionários do setor administrativo será mantido, porém de forma reduzida.