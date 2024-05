Professores da UVA decidem pela continuidade da greve

Com o resultado, a entidade de ensino acompanha a decisão tomada no ínicio deste mês pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) , de seguirem com as atividades interrompidas.

De acordo com o Sindiuva, sindicato que representa os docentes da instituição, foram ao todo 99 votos a favor do movimento paredista. Um total de 13 docentes votaram pelo fim da greve e nove se abstiveram.

Professores da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) rejeitaram a proposta feita pelo Governo do Ceará no último dia 30 e decidiram pela continuidade da greve — deflagrada pela categoria há cerca de um mês. Decisão foi tomada durante assembleia realizada nesta segunda-feira, 6.

Já os professores da Universidade Regional do Cariri (Urca) foram em um movimento contrário. Isso porque, em assembleia realizada na última sexta-feira, 3, os trabalhadores decidiriam pela suspensão do movimento paredista e já voltaram aos afazeres. No entanto, ainda neste mês de maio eles devem ter um novo encontro para avaliar a evolução das demandas junto ao Governo do Estado.