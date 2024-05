Prefeitura de Fortaleza certifica com Selo referente ao Meio Ambiente

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-01-2024: Fortaleza reconhece empesas que cuidam do meio ambiente (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

A Prefeitura de Fortaleza oferece o Selo Empresa Amiga do Meio Ambiente, que é concedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). O selo é direcionado às empresas que realizam ações integradas de preservação ambiental e redução do impacto socioambiental da cidade.

As ações contempladas incluem reciclagem de resíduos, compensação de carbono, educação ambiental para funcionários e distribuição de material educativo sobre preservação ambiental. Empresas como a Positive Company Indústria e Comércio LTDA e a Transforme Coworking foram reconhecidas com o selo, valorizando suas práticas sustentáveis. Segundo Felipe Carvalho, diretor da Positive Company, essa certificação é uma forma de reconhecer as ações sustentáveis realizadas dentro e fora do escritório em Fortaleza, além de reforçar nosso compromisso com o meio ambiente.

“É de extrema importância que a preservação do meio ambiente e a implantação de práticas sustentáveis componham a cultura das empresas. Apostar na sustentabilidade como foco é uma ótima maneira de cumprir com as responsabilidades éticas, sociais e ambientais de uma organização, além de contribuir para bons resultados no mercado com um desenvolvimento consciente e, certamente, eficaz. Vale lembrar que a Constituição Federal estabelece o princípio do desenvolvimento sustentável, que visa atrelar o desenvolvimento econômico à proteção do meio ambiente” ressalta a titular da Seuma, Luciana Lobo. Um selo atribuído por uma instituição com critério, tende a valorizar a marca e atrair vantagens de mercado