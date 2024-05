Prefeitura entrega requalificação de escola e CEI no Demócrito Rocha

As intervenções realizadas nas unidades públicas de ensino beneficiam mais de 700 alunos do infantil II ao 5º ano do ensino fundamental

Em clima de festa, a comunidade do bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, recebeu a requalificação da Escola Municipal e do Centro de Educação Infantil (CEI) Paulo Sarasate. A obra foi entregue em um evento realizado na manhã desta segunda-feira, 6, e contou com a presença do prefeito José Sarto (PDT), do titular da Secretaria de Educação, Jefferson Maia e do titular da infraestrutura, Samuel Dias.

As intervenções realizadas nas unidades públicas de ensino beneficiam mais de 700 alunos do infantil II ao 5º ano do ensino fundamental. As obras são uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Secretaria de Infraestrutura (Seinf).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em sua fala, o prefeito Sarto indica que é uma alegria entregar a escola e o CEI requalificados. “É importante lembrar que essas intervenções são necessárias para atender às novas exigências do Ministério da Educação e modernizar nossas unidades, que agora contam com uma quadra coberta e salas mais arejadas e ventiladas. São equipamentos antigos que entregamos com uma estrutura moderna e já foram 34 beneficiados por essas reformas”, afirma o chefe do executivo municipal.