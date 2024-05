Fortaleza realiza mutirão de tipagem sanguínea para pessoas com TEA até o fim de maio; veja locais

O mutirão de exames de tipagem sanguínea para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) continua até o fim deste mês de maio. A ação é realizada pela Prefeitura de Fortaleza e conta com 59 locais em funcionamento para a realização do serviço.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, do período entre os dias 27 de abril, início do mutirão, e 6 de maio, 692 pessoas realizaram o exame.

O exame de tipagem sanguínea para as pessoas com TEA é um dos requisitos para a emissão da Carteira de Identificação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), documento também ofertado pela Prefeitura.