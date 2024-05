Três pessoas são multadas por transporte irregular de lixo em Fortaleza

As primeiras abordagens foram realizadas no Jangurussu, onde dois veículos foram identificados enquanto carregavam 26 mil litros de pedras e areia sem o devido credenciamento concedido pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

Já no segundo caso, registrado na Parquelândia, o motorista levava aproximadamente 10 mil litros de resíduos sem o devido vedamento com lona resistente. Os proprietários dos veículos foram multados com base nos artigos 879 e 909 do Código da Cidade de Fortaleza e autuados por crime ambiental.

De acordo com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), responsável pelas autuações, a multa para quem transporta lixo sem credenciamento varia entre R$ 90 a R$ 1.200 para pessoa física e até R$ 14.000 para pessoa jurídica.

Já tem o credenciamento, mas realiza o transporte de forma irregular, poderá arcar com quantias de R$ 202,50 a R$ 2.700 para pessoa física e até R$ 21.600 para pessoa jurídica.