Avenida Murilo Borges recebe nova ciclofaixa, mas via ainda está sem sinalização

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08.05.2024 : Nova ciclofaixa na av. Murilo Borges. Crédito: FÁBIO LIMA

Uma nova ciclofaixa está sendo implementada na avenida General Murilo Borges, no trecho entre as avenidas Raul Barbosa e Rogaciano Leite, no bairro Salinas. A estrutura já delimitada tem cerca de 1,3 km de extensão. Até o momento, no entanto, os condutores, principalmente os motociclistas, ainda têm mostrado resistência em respeitar o espaço da ciclofaixa e invadem a área, colocando em perigo a segurança dos ciclistas. A ciclofaixa está localizada ao lado da calçada, podendo ser trafegada em dois sentidos. Na manhã desta quarta-feira, 8, O POVO percorreu a Murilo Borges para verificar o uso da nova instalação por quem costuma se deslocar pela via. Por volta do meio-dia, mesmo que fora do horário de pico, foi observado quantidade considerável de ciclistas utilizando a ciclofaixa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao lado da própria bicicleta estacionada, estava o vendedor Paulo Lima Gonçalves, que comercializa água nas proximidades de um semáforo. Ele aponta que o trajeto até o trabalho foi reduzido com a ciclofaixa. “Ficou muito bom para gente que usa pra ir pro trabalho, para quem trafega por aqui todo dia. Também deu uma sensação de mais segurança”, diz.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), até o momento, as intervenções na via estão com porcentagem de execução de 20% a 30%. Isso porque, além da ciclofaixa já pintada, devem ser instaladas sinalizações de trânsito no local, como indicação de direções e limite de velocidade 50 km/h, além de balizadores e tachões. A previsão é que, até esta sexta-feira, 10, todo o trajeto seja finalizado. “A sinalização restante será feita durante a madrugada, já que ali é uma via muito intensa. Contudo, se caso chover, o tempo pode ser estendido”, explica Priscila Diniz, coordenadora da gestão cicloviária da AMC. Há também quem não tenha gostado da instalação, já que nas proximidades do semáforo, no cruzamento com a Rogaciano Leite, congestionamentos se formavam com frequência.

Enfrentando a lentidão do trânsito, o condutor José Iran comentou a situação: "Está complicado para nós, veja só o trânsito parado. Instalaram essa faixa para bicicletas aqui e esqueceram de ver a questão do fluxo para os carros e motos, nós que pagamos os impostos", disse. Já para o ciclista Francisco Machado, a faixa de pedestres foi de grande proveito. Contudo, ainda se sente inseguro no espaço devido ao comportamento de outros condutores. "Antes a gente andava na calçada. Tínhamos que ir devagar, atrapalhando o pedestre, e de manhã cedo, há muitos fazendo caminhada”, aponta. “Mas o problema é que deveria haver uma fiscalização aqui. Os motoqueiros invadem a faixa constantemente. Inclusive, pela manhã, a caminho do trabalho, uma moto quase me ‘pegou", relatou. De acordo com a coordenadora da gestão cicloviária da AMC, Priscila Diniz, não houve uma redução no número de faixas da avenida Murilo Borges. “O que está impactando é a ausência de sinalização. As pessoas ficam um pouco inseguras por não haver a delimitação da faixa e perdem um pouco a noção, e têm medo. Por isso, essa implantação é uma prioridade”, explica. Quanto à invasão da ciclofaixa por outros veículos, principalmente motociclistas, a coordenadora ressalta que o ato é uma infração gravíssima. Placas de exclusividade para ciclistas devem ser instaladas. "A gente pressupõe que todo mundo que tem carteira de motorista sabe o que não pode fazer, segundo o Código de Trânsito. Invadir a ciclofaixa configura em infração gravíssima, com multa multiplicada por três. Ou seja, cerca de R$ 800”, explica. O local já conta com fiscalização eletrônica e não haverá um tempo de adaptação.