Testemunhas e réus são ouvidos no julgamento de PMs acusados da morte de frentista

O julgamento dos policiais militares acusados da morte do frentista João Paulo Sousa Rodrigues começou nesta segunda-feira, 6, no salão Agenor Studart, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. Durante a manhã, três testemunhas de defesa foram ouvidas, já as testemunhas de acusação foram dispensadas. O caso ocorreu no ano de 2015.

Serão julgados os policiais militares Haroldo Cardoso da Silva, Francisco Wanderley Alves da Silva, Antônio Barbosa Júnior e Elidson Temóteo Valentin. Todos foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por sequestro, tortura, homicídio, ocultação de cadáver e organização criminosa.

O júri ocorre nesta segunda-feira e segue até o dia 8 de maio. A 5ª Vara Criminal era responsável pelo processo, mas após ser constatado o homicídio, o processo seguiu para a 1ª Vara do Júri. Três dos quatro réus foram interrogados, no entanto a previsão era de que o último réu fosse interrogado ainda nesta noite. Nesta terça-feira, 7, o julgamento terá início com debates entre acusação e defesa.