Dupla é presa com pistola, carabina e munições em Fortaleza

Homem e mulher consumiam drogas quando foram flagrados por policiais militares nessa sexta. Com eles, foram achados pistola, carabina, munições e acessórios

Após recebimento de denúncia sobre armas de fogo pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol), agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizaram diligências na região e encontraram os dois suspeitos.

Um homem e uma mulher foram presos , na manhã dessa sexta-feira, 3, após serem flagrados consumindo drogas em residência do bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza . Com eles, foram achadas armas de fogo de uso restrito Arma de fogo de uso restrito é aquela de uso exclusivo das Forças Armadas, de instituições de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas. .

A dupla foi levada ao 9º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e colocados à disposição da Justiça.

Antes da abordagem, o homem se desfez de uma pistola calibre 380 , mais tarde apreendida pelos agentes. Durante buscas no imóvel, foi encontrada uma carabina Carabina é uma arma de fogo mais curta que o fuzil, tendo entre 1,0 e 1,2 metro de comprimento, muito usada em caça e tiro desportivo. de nove milímetros (mm) em um guarda-roupa .

Denúncias

