Homem é preso por furtar 50 metros de fios para comprar drogas em Fortaleza

Os agentes militares foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). No local indicado, avistaram o suspeito já enrolando os fios furtados. Ao receber voz de prisão, o homem confessou ter realizado o crime para conseguir comprar drogas .

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na madrugada deste sábado, 4, após furtar cerca de 50 metros (m) de fiação de cobre na rua Galileu, bairro Serrinha , em Fortaleza .

O suspeito foi encaminhado ao 10º Distrito Policial, onde foi autuado em inquérito conforme o artigo 155 do Código Penal Brasileiro (Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel). A pena pode ser de reclusão, de um a quatro anos, e multa. Ele segue à disposição da Justiça.



Denúncias

