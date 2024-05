Posto Carlos Ribeiro, no Jacarecanga, terá nova estrutura em novo endereço

O novo equipamento do posto Carlos Ribeiro será no mesmo bairro e tem prazo de construção de 6 meses

O posto de saúde de Carlos Ribeiro, do bairro Jacarecanga, passará a ter novo endereço com nova estrutura. Foi assinado pela Prefeitura de Fortaleza, nesta sexta-feira, 3, o contrato de construção do equipamento que passará a beneficiar cerca de 30 mil pessoas do bairro e do entorno. Durante as intervenções, o posto continuará em funcionamento na unidade atual.

O novo equipamento ficará em um shopping center, ao lado do atual posto de saúde. O prazo de construção é de seis meses.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a nova estrutura terá área total de 1.023,60 m² e contará com 14 consultórios para atendimento médico e de enfermagem, além de contar com consultórios de odontologia.