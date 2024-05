Droga em formato de chocolate é apreendida no Aeroporto de Fortaleza

Uma mercadoria ilícita com um quilo de Cannabis em formato de chocolates, goma de mascar e em estado líquido foi apreendida durante fiscalização de encomendas postais no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 3. A droga seria oriunda dos estados de Santa Catarina e do Paraná.

O repasse da droga foi interrompido pela Receita Federal com atuação dos agentes caninos Ithor e Saymon. Após a verificação da caga, foi constatada a presença da droga na mercadoria.

O material apreendido será encaminhado para investigações sobre as circunstâncias do crime, por meio de um inquérito policial.