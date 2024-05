Portão cai e atinge aluna em escola municipal de Fortaleza

O portão que caiu ficava no refeitório da escola e, segundo O POVO apurou, apresentava ferrugem e sinais de desgaste. De acordo com professores da unidade, que preferem não se identificar, o acidente aconteceu por voltas das 8h50min.

Uma aluna da Escola Municipal São José, no bairro Presidente Kenenedy, em Fortaleza , foi atingida por um portão que desabou sobre ela , na manhã desta sexta-feira, 3. A criança teve ferimentos na cabeça e no braço, sendo levada a um posto de saúde por familiares.

A vítima cursa a sexta série do ensino fundamental. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela, mas as testemunhas informaram que ela teve bastantes sangramentos.

Segundo os educadores, os problemas persistem desde 2022 e já teriam sido diversas vezes informados à SME. Eles afirmam que houve visitas ao local, mas não foram apresentadas ações efetivas.

"Aqui é uma escola feita pelos professores. Se não fosse o esforço dos professores e da coordenação, não ia para frente. Aqui só funciona porque os professores fazem de tudo para estar em sala de aula", relata uma das docentes.

Após ouvir os professores, O POVO procurou novamente a SME. A Secretaria disse acompanhar as demandas estruturais da unidade.

"No último mês de abril, após realizar vistorias, a SME disponibilizou recurso emergencial no valor de R$ 10 mil para a gestão da escola, oriundo do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE). Este recurso é direcionado às unidades de ensino para manutenção da estrutura física e de equipamentos, aquisição de materiais de custeio, e, também, para compra de materiais de uso permanente", completa, em nota.

Atualizada às 14h46min