Validade da carteirinha do estudante 2023 é prorrogada até o próximo dia 17

As carteirinhas do estudante 2023 tiveram sua validade prorrogada até o dia 17 maio, por mais 15 dias. O anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, nesta quinta-feira, 2, um dia depois do bloqueio do documento do ano passado, e visa não prejudicar os alunos que ainda não receberam a carteirinha de 2024 não se prejudiquem e continuem usufruindo do Passe Livre e da tarifa estudantil de R$ 1,50.

“Nós vamos prorrogar o prazo, conversar com as organizações estudantis, porque o mais importante, a nossa orientação, é não prejudicar os mais de 300 mil alunos que utilizam a carteira estudantil para o Passe Livre”, disse o prefeito, em entrevista à rádio O POVO CBN.⁠

Para continuar usando a carteirinha de 2023, o titular da carteirinha que já fez a solicitação deve ir até a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) com os documentos de identificação para que o documento seja desbloqueado.

Conforme a Etufor, até o mês de abril, foram entregues 209.671 carteiras de 2024 para as entidades estudantis – responsáveis pela entrega do documento aos estudantes. Os alunos que já receberam a carteirinha de 2024 já podem usá-la normalmente no transporte coletivo.