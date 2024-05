Carteirinha 2023: estudantes precisam se deslocar até a Etufor para desbloquear documento

Mesmo com a prorrogação das carteirinhas de estudante de 2023 até o dia 17 de maio, os usuários, que não recebem o ID de 2024, precisam se deslocar até a sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), localizado no bairro Montese, para reativar o documento. Os alunos, além disso, precisam ter solicitado a identidade desse ano para que a prorrogação aconteça.

De acordo com Ivanderly Carvalho, coordenadora de atendimento ao estudante da Etufor, as carteirinhas de 2024 foram desbloqueadas automaticamente. Caso o estudante já esteja em posse do documento, não há necessidade de ir até a sede da empresa.