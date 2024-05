Cão é resgatado de poço em Fortaleza

Um cão foi resgatado em um poço de cinco metros de profundidade no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, na manhã dessa quinta-feira, 2. O resgate pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) teve auxílio de uma escada prolongável, e o animal não teve ferimentos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Ceará, a corporação resgatou 4.140 animais entre janeiro e abril de 2024. O número representa um aumento de 6,87%, em relação ao primeiro quadrimestre de 2023, quando foram resgatados 3.875 animais no Estado.

Bombeiro fazendo carinho no cachorro resgatado Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros Cachorro dentro do poço no bairro Lagoa Redonda Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros

Prevenção

O Corpo de Bombeiros orienta a população a se manter distante de animais silvestres. Além de deixar poços tampados e devidamente sinalizados para evitar queda de animais domésticos.