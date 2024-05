Alguns cachorros se destacam por suas características físicas distintas (Imagem: Anna_Bondarenko | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A variedade de raças de cães que existem em todo o mundo é impressionante. Algumas delas se destacam por apresentar características físicas fora do comum, o que as torna especiais e únicas. Há desde pelagens exóticas até estruturas corporais incomuns. Essas características peculiares não apenas os tornam visualmente impressionantes, mas também refletem a incrível diversidade e adaptabilidade da espécie canina. Por isso, a seguir, confira 10 raças de cachorro fisicamente incomuns! 1. Cão de crista chinês Cão de crista chinês não tem pelos na maior parte do corpo (Imagem: Golland | Shutterstock)

Originário da China, o cão de crista chinês não tem pelos na maior parte do corpo, exceto por uma crista de pelos na cabeça que se estende parcialmente pelo pescoço, além de pelos cobrindo as patas e o rabo. Ele é um animal de estimação carinhoso, leal e brincalhão, mas também pode ser reservado com estranhos. 2. Puli O puli tem pelo denso e em forma de cordas emaranhadas (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock) Com origem asiática, o puli é reconhecido por seu pelo longo e denso, que forma cordas emaranhadas, cobrindo quase totalmente os seus olhos. Esta raça foi criada para pastorear ovelhas e possui um instinto de proteção forte. Apesar de sua aparência peculiar, é um cachorro inteligente, enérgico e leal.

3. Pelado peruano O pelado peruano também quase não tem pelo no corpo (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock) Originária do Peru, essa raça é caracterizada pela ausência quase completa de pelos, com exceção de algumas áreas em que pode haver uma fina camada de pelagem. Além disso, ele tem a pele suave e quente. É um cachorro afetuoso, leal e sociável, que geralmente se dá bem com crianças e outros animais de estimação. 4. Cão de água português O cão de água português tem a pelagem longa e ondulada (Imagem: Michal Ninger | Shutterstock) Originário de Portugal, esta raça pode apresentar uma pelagem longa e ondulada ou mais curta e encaracolada. Ele foi criado como ajudante de pescadores, resgatando itens do mar; por isso tem uma habilidade excepcional na água. É um cachorro inteligente e amigável, com um forte desejo de agradar seus tutores. 5. Xoloitzcuintle O xoloitzcuintle sem pelos tem a pele lisa e suave (Imagem: art nick | Shutterstock) Originário do México, o xoloitzcuintle é uma raça que tem a variedade com e sem pelo. Os cães sem pelo têm a pele lisa e suave. A pelagem dos cachorros com pelos é lisa e curta. Eles são cães afetuosos, leais e dedicados aos seus tutores, e são conhecidos pela inteligência e sensibilidade.

6. Cão de montanha dos Pirineus O cão de montanha dos Pirineus tem pelagem longa e lisa (Imagem: PILAR G.ABADIAS | Shutterstock) Originário dos Pirineus, esta raça é conhecida por seu porte grande e majestoso, além de sua pelagem densa, lisa e branca, sendo áspera nos ombros e no dorso. É um cachorro gentil, protetor e devotado à sua família, mas também pode ser independente e teimoso. 7. Komondor O komondor tem a pelagem densa e enrolada (Imagem: Lenkadan | Shutterstock)