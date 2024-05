Frades pedem ajuda para reformar Centro de Acolhimento em Fortaleza

Com funcionamento de segunda a sábado, o Centro de Assistência acolhe cerca de 70 pessoas em situação de rua com assistência social, jurídica, saúde mental, atendimento médico, espiritual, higiene pessoal e oferecimento de lanches. Contudo, devido à reforma as atividades estão paralisadas.

“A reforma foi pensada para melhor atender os moradores nas praças do santuário do Coração de Jesus, Praça da Bandeira e na praça do Metrô. Alguns engenheiros foram até o local, visitaram e fizeram o orçamento da obra. Nos baseamos no valor de R$ 170 mil para que a reforma seja feita e contamos com a ajuda do povo para que a gente possa prosseguir com os trabalhos”, conta.

“Nosso desejo é colaborar com a sociedade nestes serviços da pastoral social juntamente com todos que possam se solidarizar com a causa do reino de Deus, vendo nessa oportunidade a chance de crescimento espiritual e, dessa maneira, evangelizar nossa sociedade que está sofrida e ferida”, complementa.