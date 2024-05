Validade da carteirinha de estudante de 2023 encerra nesta terça; saiba como solicitar a nova

Solicitação do documento pode ser feito de forma on-line ou presencial, mediante agendamento. Carteirinha dá acesso à tarifa estudantil e ao passe livre

As carteiras estudantis de 2023 poderão ser utilizadas até terça-feira, 30. A validade do documento não será prorrogada e, após a data, os estudantes deverão utilizar a carteirinha de 2024, que pode ser solicitada no site da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

O documento permite o acesso à tarifa estudantil (R$ 1,50) e ao passe livre do transporte coletivo de Fortaleza, que oferece duas passagens gratuitas por dia útil, de segunda a sexta-feira.



