Caminhão do Cidadão realiza emissão de documentos em cinco bairros de Fortaleza; saiba os locais

De acordo com a Secretaria da Proteção Social (SPS), nesta segunda-feira, 29, os atendimentos começam no bairro Sapiranga, de 9h às 16h, na Rua Doutor Ernesto Monteiro.

Na quinta-feira, 2, e sexta-feira, 3, as unidades móveis chegarão à Praça José de Alencar, no Centro, dentro da programação do Projeto Acolher. O atendimento também será das 9h às 16h.

No sábado, 4, as ações do Caminhão do Cidadão seguem para os bairros Ellery, onde estacionará na Rua Doutor Almeida Filho, Itaperi, na Rua Américo Vespúcio e José Walter, no Residencial Cidade Jardim I. No dia, os serviços terão início às 9h e seguirão até 14h.