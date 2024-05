Preso suspeito de assalto a lotérica que subtraiu R$ 15 mil em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Duas armas de fogo também foram apreendidas na ação. Outros dois suspeitos conseguiram fugir e são procurados pelas forças de segurança do Estado

Os policiais avistaram Higor Deyvid em cima dos telhados, tentando fugir da abordagem. Os PMs, porém, conseguiram detê-lo. Conforme a PM, com ele, foram localizados R$ 15.040 e uma pistola calibre. 40.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), policiais do 21º Batalhão de PM faziam patrulhamento de rotina quando foram acionados para a ocorrência. Após diligências, os PMs encontraram abandonado o carro que teria sido usado na ação, isso já no bairro Parque Santa Rosa.

Higor Deyvid Feitosa Ribeiro foi preso em flagrante suspeito de participar de um roubo a uma casa lotérica do bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza , na tarde dessa terça-feira, 31. Na ação, a Polícia Militar recuperou mais de R$ 15 mil que haviam sido subtraídos do estabelecimento. Duas armas de fogo também foram apreendidas.

Populares indicaram que um dos suspeitos havia jogado um revólver calibre 38 em um terreno baldio e a arma também foi localizada. Os outros dois suspeitos seguem sendo procurados.

Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 1º, Higor Deyvid teve a prisão preventiva decretada. “É sabido que a gravidade do crime, por si só, não deve indicar a preventiva. No entanto, a análise do caso em concreto permite aferir quão perigoso é o agente e qual ameaça sua liberdade pode representar”, afirmou na decisão o juiz Roberto Viana Diniz de Freitas.