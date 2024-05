Suspeito de chefiar grupo criminoso é preso em Fortaleza

Conforme divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações conduzidas pela terceira delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), apontam que o alvo já tem antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Ele agora era investigado por chefiar um grupo criminoso com atuação no Jangurussu, em Fortaleza. Os agentes localizaram o suspeito com uma pistola calibre 40 e um celular com queixa de roubo.

Ele foi levado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o mandado de prisão foi cumprido, foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. O suspeito encontra-se a disposição da Justiça.