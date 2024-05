CGD investiga inspetor apontado como sócio no ramo da prostituição no Ceará

Um inspetor é alvo de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar o exercício de uma atividade empresarial no ramo da prostituição. A investigação teve início por meio de interceptações telefônicas no ano de 2017. A abertura da investigação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 29 de abril.

Conforme a publicação do DOE, a interceptação telefônica referente a operação Gênesis, da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O agente público seria sócio do "Bar do Val", um estabelecimento apontado na investigação como uma casa de prostituição.

Conforme o documento, os áudios apontam que o inspetor da Polícia Civil atuava na comercialização de drogas para uso das mulheres que atuavam na prostituição.