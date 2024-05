Parque Santa Maria: moradores e servidores protestam contra novo local de atendimento à Saúde

Com início de reforma em um posto de saúde no bairro, atendimentos estavam sendo realizados em instituto, na mesma região. Atendimentos passarão a ser realizados noutro bairro

Moradores do bairro Santa Maria, em Fortaleza, realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira, 30, para protestar contra a transferência do local que presta atendimentos em saúde no bairro. Até esta terça os serviços eram realizados no Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional (Idesq) e agora passaram a acontecer no Posto de Saúde Maria Grasiela, localizado em outro bairro, no Santa Fé.



De acordo com Leda da Silva, presidente do Idesq, o Instituto passou a receber atendimentos depois de denúncias da comunidade sobre a precariedade das instalações do Posto de Saúde Fausto Freire, localizado dentro do Parque Santa Maria.