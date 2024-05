Homem morre após ficar preso às ferragens em colisão com caminhão na BR-304, em Aracati

Condutor do carro ficou gravemente ferido e morreu no local. O acidente foi registrado nesta segunda-feira

Uma colisão frontal entre um caminhão baú e um carro do modelo Siena deixou uma pessoa presa às ferragens que veio à óbito. O acidente foi registrado às 5h da manhã desta segunda-feira, 29, na BR-304, em Aracati.

De acordo com o Corpo de Bombeiro Militar (CBM), o condutor do veículo, um homem de aproximadamente 50 anos e ainda não identificado, veio a óbito no local. Já o condutor da carreta, também sem nove divulgado, tem 27 anos e é natural de Mossoró. Ele não sofreu nenhuma escoriação.