Suspeito de latrocínio contra idoso de 75 anos é preso em Sobral

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante, nessa segunda-feira, 29, suspeito de latrocínio no município de Sobral, localizado a 234,8 quilômetros de Fortaleza. Ele foi denunciado por moradores por estar ameaçando pessoas e, ao ser abordado pela Polícia, foi encontrado com ele o celular da vítima de um latrocínio, cometido horas antes.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais militares receberam informações, pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), de que um homem ameaçava moradores do bairro Cidade Gerardo Cristino de Menezes com uma faca.