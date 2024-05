Fieis se despedem das relíquias de Santa Teresinha, em Fortaleza

Os últimos momentos das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus em Fortaleza foram acompanhados por grande público durante a manhã desta terça-feira, 30. Em missa realizada no Carmelo Santa Teresinha, no bairro Dias Macêdo, os fieis puderam ter o último contato com o relicário da Santa, onde estão resguardados os ossos do corpo dela, em especial, do fêmur e do pé.

Mesmo debaixo de chuva, centenas de devotos rezaram por suas preces e cantaram em memória de Teresinha. Ao longo da celebração, foram relembrados alguns ideais de vida e missão da Santa, como a simplicidade, o valor das pequenas ações de fé e a chuva de rosas, ato praticado por ela ainda em vida.