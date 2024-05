Dia do Trabalhador: veja o que abre e o que fecha no feriado de 1º de maio em Fortaleza

Dia 1° de maio é lembrado no Brasil e em todo o mundo o Dia do Trabalhador. A data é uma das poucas que a maioria dos serviços oferecidos à população acaba fechando. Devem abrir restaurantes, farmácias e supermercados, enquanto lojas de comércio e agências bancárias devem fechar. Veja o que funciona neste dia.

Dia do Trabalho: o que não funciona em Fortaleza



De acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB/CE), as agências bancárias e as casas lotéricas não funcionam no feriado. Conforme a CDL Fortaleza, lojas do comércio também não funcionam. Agências dos Correios também estão fechadas.

Dia do Trabalho: veja como fica o transporte público em Fortaleza

Ônibus de Fortaleza

Segundo informação da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), no feriado, o transporte coletivo de Fortaleza funciona da mesma forma como funciona no domingo, com frota reduzida.

Metrô e VLT

Segundo o Metrofor, o funcionamento do metrô e VLT em Fortaleza e na Região Metropolitana acontecerá de forma especial neste dia 1º de maio.