Chegada das relíquias de Santa Teresinha a Fortaleza é marcada por emoção de fiéis

“É uma jovem simples que, em meio às dificuldades da vida e a sua doença, não desistiu de seus sonhos, foi para o carmelo ainda muito jovem e lá viveu todas as realidades do mundo por meio da oração. Não demonstrava caridade somente às pessoas mais próximas a ela, mas sua oração chegou aos confins da terra, principalmente nos lugares onde havia guerra”, comenta.

Vinda da Paróquia São José, no bairro Vila Peri, Aline Gomes conta que é um momento muito significativo. “O coração está quentinho, espero que ela faça cair uma chuva de rosas em nossas vidas. Sou apaixonada pela história de Santa Teresinha, aguardava ansiosamente para visitar as relíquias”, relata.

Era por volta das 16h20min quando a urna com as relíquias de Santa Teresinha adentraram o Condomínio Espiritual Uirapuru, em Fortaleza. Após a adoração do santíssimo e tomados pela alegria e pela emoção, o público acolheu o relicário com uma salva de palmas e com o desejo de chegar perto daquela que recebe o título de padroeira das missões.

O relicário veio de Chorozinho, entrou na fábrica Fortaleza e de lá, no carro do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), foi para o Carmelo Santa Teresinha e do carmelo seguiu para o Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU). Veja fotos da chegada:

No local, pessoas distribuíram rosas de diversas cores. Orações e pedidos eram apresentados, sorrisos e lágrimas de alegria tomaram conta do lugar. A irmã Maria Clara, do Instituto Hesed, diz que depois de tantos anos que a relíquia não vem a Fortaleza, é uma grande alegria recebê-la, será realmente uma chuva de graças.

“Santa Teresinha veio abençoar o nosso solo. Ela é a padroeira das missões e acredito que ela está muito feliz de poder percorrer o Ceará depois de tantos anos”, expõe.