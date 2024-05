Prefeitura de Fortaleza promete cinco microparques até julho

Projeto realizado com a Seuma visa a integração da população dos bairros com o espaço urbano. O projeto prevê entrega de 30 microparques até final de 2024

Cinco equipamentos do projeto Microparques Urbanos, executado pela Prefeitura de Fortaleza, devem ser entregues até julho deste ano. As obras estão entre 35% e 50% concluídas nos bairros Carlito Pamplona, Vila Velha e Parque Dois Irmãos. Segundo a Prefeitura, mais cinco estão programados para iniciar nos próximos dias.

O projeto é de responsabilidade da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e conta com a participação dos moradores que vivem no entorno das áreas selecionadas. A ideia é que os habitantes opinem sobre o aproveitamento dos locais, participem de discussões pré, durante e pós-construção.

Os novos cinco microparques se chamarão Seu Evilário, no Carlito Pamplona; Bosque Polar, no bairro Vila Velha; Vila Verde, no Vila Velha; Loteamento Expedicionários I, no Parque Dois Irmãos e Microparque dos Coelhos, na Parangaba.