Quatro policiais militares vão a júri popular, próxima semana, por morte do frentista em 2015

De acordo com investigações, policiais teriam torturado João Paulo antes de assassiná-lo

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), os PMs denunciados são: Haroldo Cardoso da Silva, Francisco Wanderley Alves da Silva, Antônio Barbosa Júnior e Elidson Temóteo Valentim. A partir da denúncia desse órgão de justiça, João Paulo foi visto pela última vez em 30 de setembro de 2015.

Câmeras de monitoramento flagraram quando a vítima se deslocava ao posto de gasolina onde trabalhava, localizado no Parque Santa Rosa, ela teria sido algemada e colocada dentro da viatura pelos policiais, investigações apontam que ele teria sido torturado e depois assassinado. O corpo de João Paulo nunca foi encontrado.

O MPCE denunciou também o dono do posto de gasolina, Severino Almeida Chaves, por ter encomendado o crime. De acordo com a acusação, Severino estaria desconfiando de João Paulo atrair criminosos para assaltar o posto de gasolina. O proprietário do posto de gasolina foi impronunciado pela justiça após ausência de provas.

