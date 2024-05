50 pássaros silvestres são resgatados em feira livre no Henrique Jorge, em Fortaleza

As aves foram encaminhadas a Centros de Triagem do Ibama, para receberem os devidos cuidados e, posteriormente, retornarem aos seus habitats naturais

50 pássaros silvestres de diversas espécies foram resgatados em uma feira livre realizada no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 22. As aves foram encaminhadas a Centros de Triagem do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para receberem os devidos cuidados e, posteriormente, retornarem aos seus habitats naturais.

A feira foi localizada enquanto o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) fazia uma fiscalização de rotina pela cidade. Durante a ação, eles se depararam com gaiolas com pássaros silvestres, embaixo de veículos. Os animais, aparentemente, não apresentavam sinais de maus-tratos.