"Homologa, Camilo": campanha pede que ministro da Educação valide "Parecer do Autismo"

Mobilizadores consideram que o texto valoriza a ciência ao tratar das bases de formação dos profissionais que atuarão no atendimento educacional do grupo

Aprovado por unanimidade no Conselho Nacional de Educação em 2013, o texto foi publicado após revisão em janeiro de 2023. A campanha, por sua vez, tem adesão de 2.600 entidades e coletivos de defesa de direitos de pessoas com deficiência e mais de 37 mil assinaturas favoráveis.

Às vésperas do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, datado em 2 de abril, a campanha "#HomologaCamilo" pede que o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), valide o Parecer nº 50/2023 que amplifica os direitos educacionais de crianças com autismo.

Associações de pais de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) que apoiam a homologação entendem que o texto trata da importância de serem criados protocolos de conduta para a proteção e apoio aos estudantes com autismo. Além disso, eles consideram que o texto valoriza a ciência ao tratar das bases de formação dos profissionais que atuarão no atendimento educacional do grupo.

Lucelmo Lacerda é doutor em Educação, autista, pai de autista e foi consultor voluntário na elaboração do chamado "Parecer do Autismo". Ele destaca a importância do documento sobre o Plano Educacional Individualizado (PEI). Segundo Lacerda, fundamental para o aprendizado e a integração de crianças autistas.

"O PEI é uma obviedade na educação inclusiva de quaisquer países da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), sendo um instrumento fundamental de reconhecimento da individualidade do estudante e por isso é recomendado pela ONU (Organização das Nações Unidas) no contexto da Educação Especial”, explica o doutor.