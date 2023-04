Dia do Autismo: Musicoterapia estimula habilidades sociais e de comunicação

A musicoterapia é uma abordagem utilizada no tratamento psicológico e comportamental de indivíduos de todas as idades, desde crianças pequenas a adultos e visa promover a comunicação, aprendizado e expressão do paciente, bem como atender às suas necessidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais.

De acordo com Shyrlene Lima, especialista em Responsabilidade Social, Treinamento e Desenvolvimento, a musicoterapia se mostra eficaz na comunicação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com outros indivíduos. Este domingo, 2 de abril, é o chamado Dia Mundial de Conscientização do Autismo.



"A musicoterapia funciona como uma ferramenta de comunicação para as pessoas que possuem dificuldade ou não conseguem se comunicar e interagir", disse.

Quando trabalhava no setor de responsabilidade social de uma empresa, Shyrlene elaborou um projeto para atender às necessidades socioemocionais dos funcionários da corporação. Ela afirma que foi fundamental trabalhar as capacidades individuais dos colaboradores, tendo em vista que “questões simples acabam saindo do diálogo, gerando situações insustentáveis”. Partindo desse raciocínio, a musicoterapia foi instituída no projeto.

Por estar à frente da coordenação do projeto, Shyrlene teve a oportunidade de conhecer os funcionários da empresa, como Taigaro Holanda (DJ Tai), que trabalhava como gerente de Recursos Humanos (RH) na mesma companhia. O profissional já havia sido diagnosticado com TEA, contudo, foi por meio do projeto que identificou algumas questões a serem trabalhadas.

"Não conseguíamos entender que a reação do Tai quando envolvia afeto poderia ser um transtorno. Achávamos que era brincadeira dele. Havia muito nas oficinas a questão do afeto e do abraço. Ele era reativo”, explicou a especialista.

"O projeto de musicoterapia foi encantador por ter oferecido a várias pessoas o 'eu verdadeiro' de cada um. Foi bastante enriquecedor, especialmente após o Taigaro estabelecer uma conexão incrível com a música", relata Shyrlene.

O gerente de RH menciona que, além de Shyrlene, a pedagoga e especialista em Responsabilidade Social e Sustentabilidade Empresarial, Leidiane Pereira, foi responsável "start" no incentivo à procura por ajuda especializada. "Foi quando comecei a enxergar: se eu fazia parte do projeto, por qual motivo não conseguia ir? Pensei em ressignificar e hoje utilizo a música. A cada dia estou tentando aprimorar meus sentidos", afirma o DJ Tai.

A evolução do artista se deu por meio de trabalho em conjunto, logo, o musicoterapeuta Rogério Jales também foi um dos colaboradores da ação. "No processo em que o Tai viveu, além de pontos a serem observados, ele se descobriu autista. Fiquei muito feliz e vi que Taigaro estava trabalhando com música. A música foi uma ferramenta. Estou feliz em vê-lo encontrar esse caminho", disse.

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de levar informação à população para reduzir o preconceito e discriminação contra os indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não-verbal; contudo, terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas a melhorar sua relação com o mundo.

