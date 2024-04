6 sinais que podem ajudar no diagnóstico do autismo em crianças

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças é um processo delicado que demanda uma avaliação minuciosa realizada por profissionais de saúde especializados. No entanto, muitas vezes, alguns sinais podem surgir nos primeiros anos de vida. Saber identificá-los pode ajudar no diagnóstico precoce, o que melhora a qualidade de vida dos pequenos.

De acordo com um relatório da Rede de Monitoramento de Autismo e Deficiências do Desenvolvimento do CDC, publicado em março de 2023, estima-se que 1 em cada 36 crianças são diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista.

Pensando na importância do tema, a Dra Kelly Oliveira, pediatra especialista em amamentação e sono, pós graduanda em autismo, destaca 6 sinais de atenção para pais e mães observarem em suas crianças durante o seu crescimento. Confira!