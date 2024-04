Dois passageiros são presos com 14 kg de drogas em ônibus interestadual; veja vídeo

Dois homens foram presos na noite dessa quarta-feira, 10, enquanto transportavam 14 quilos (kg) de drogas em um ônibus interestadual que trafegava pela BR-222, altura do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As drogas foram encontradas na bagagem dos passageiros e estariam sendo levadas da Capital para cidades no interior e no litoral do Estado.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos presos, de 32 anos, portava 4 kg de maconha, 0,5kg de cocaína e tinha como destino Jericoacoara, a 283 km de distância de Fortaleza.