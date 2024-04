Operação de fiscalização sonora encontra irregularidades em 11 estabelecimentos do Benfica

Ação foi realizada pela PMCE, em parceria com outros órgãos, e resultou em seis notificações e cinco autos de infração

O bairro Benfica, em Fortaleza, foi alvo de uma operação de fiscalização sonora e uso irregular do espaço público na noite da quinta-feira, 11. Em ação, comandada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), 11 estabelecimentos comerciais apresentaram irregularidades.

No geral, foram realizadas seis notificações e cinco autos de infração foram lavrados.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ao todo 13 comércios receberam a visita dos agentes. Ação também contou com a participação de equipes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).