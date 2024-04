Entorno da Lagoa da Messejana é entregue requalificada e tem novo espaço urbano Crédito: FCO FONTENELE

A Lagoa de Messejana é um importante símbolo físico e visual para quem mora no bairro que deu nome à lagoa, o bairro de Messejana, em Fortaleza. Nesta sexta-feira, 12, as obras de requalificação do entorno da lagoa foram entregues pela Prefeitura de Fortaleza. O espaço se chama Parque Urbano Jornalista Demócrito Dummar. Com investimento de R$ 11,4 milhões, o local recebeu reforma dos quiosques existentes no calçadão, instalação de playgrounds, academias ao ar livre, anfiteatro, Areninha com arquibancada, pista de skate, reforma da arena poliesportiva, além como nova iluminação e substituição de todo o piso que circula a lagoa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma das demandas da população era a recuperação do antigo píer na lagoa, que recebeu ações de restauro em madeira e foi entregue aos moradores da região. Também foi realizado o plantio de 65 árvores no entorno da lagoa. As obras ocorreram entre a avenida Frei Cirilo e a rua Granja Castelo.

De acordo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), requalificar o entorno da lagoa e entregar novos espaços de esporte e lazer garante o retorno dos moradores do bairro ao local, assim como atrair novos visitantes. “Passa a ser um ponto turístico da galera que vem da Região Metropolitana e não apenas da Grande Messejana. Vai ter nesse espaço um local de encontro. A gente entrega para a cidade de Fortaleza essa obra que é um presente para a cidade”, comenta. Conforme a secretária executiva da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Juliana Brauner, as ações no local foram pensadas para entregar um novo paisagismo no entorno da lagoa.

“Foram plantadas 500 mudas de árvores novas, a requalificação do piso e demais espaços para um novo paisagismo”, afirma. Ainda segundo Juliana, os próximos parques a serem entregues requalificados serão a Lagoa do Opaia, no bairro Vila União, e Lagoa do Urubu, no bairro Floresta. Moradora do bairro Messejana há 40 anos, a aposentada Francisca Lopes, 63, comenta que, com o espaço requalificado, será possível voltar a frequentar o píer para realizar a prática de exercícios físicos. “Antes, a gente fazia no píer, mas o pessoal destruiu a ponte. Agora vamos poder fazer nossas caminhadas como antes”, comenta. Para a dona de casa Lúcia Helena Queiroz, 63, os novos espaços vão poder voltar a movimentar o entorno da lagoa pelos moradores, mas ressalta que é necessário que as pessoas tenham conscientização de cuidar do local e que haja fiscalização do poder público. “Geralmente, eles [população] acabam com a ponte, deixam lixo nos locais errados e acabam destruindo tudo. Tem que ter fiscalização”, pontua. Como parte do pacote de requalificação, a estátua de Iracema da Lagoa da Messejana, popularmente conhecida como “Banho de Iracema”, também foi restaurada, com nova pintura e iluminação. Nas ações, o monumento recebeu reparos nas fibras de vidro e novas instalações hidráulicas, que permitiram o funcionamento da bomba que jorra água sobre a estátua. Para o restauro, a peça passou por estudos e manteve as características originais do equipamento. Antes, ela estava em estado de degradação e sem conservação. O monumento foi criado em 2004 em alusão ao clássico da literatura brasileira “Iracema”, do escritor José de Alencar. A estátua possui 12 metros de altura, o equivalente a um prédio de quatro andares, e pesa 16 toneladas. As obras de requalificação do entorno da lagoa foram entregues com mais de um ano de atraso. As intervenções tiveram início em dezembro de 2022 e estavam previstas para serem entregues em dezembro passado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). O investimento foi recurso proveniente do Programa Fortaleza Cidade Sustentável (FCS).