Exército faz homenagem inédita ao aniversário de Fortaleza

O município de Fortaleza faz 298 anos no sábado, 13, e já vive comemorações antecipadas. Em alusão ao aniversário, a Cidade foi homenageada pela 10ª Região Militar (10ª RM) nesta quinta-feira, 11. Evento teve apresentações musicais e ocorreu pela primeira vez nos arredores do antigo Forte Schoonenborch (hoje chamado de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção): onde a primeira vila da Capital cearense surgiu.

Celebração teve início quase no ínicio da noite, na Praça dos Canhões, situada no mirante do forte. Aberto para convidados, como uma espécie de aniversário mais intimista, evento começou com o coral formado por alunos do Colégio Militar de Fortaleza (CMF) sendo convidado para cantar o hino da Cidade.

Grupo foi seguido pela Banda de Música da 10ª Região Militar — que trouxe canções regionais para o pequeno público presente. Em meio ao evento, houve ainda uma leitura sobre a ligação do forte com o Município, momento em que a história entre ambos foi relembrada.