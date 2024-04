Aniversário de Fortaleza: Prefeitura divulga plano operacional para shows

Evento ocorrerá no Aterrinho da Praia de Iracema, às 18 horas. Em 2023, comemoração teve shows de Djavan e Makem Crédito: AURÉLIO ALVES

Pelo menos três trechos serão bloqueados: avenida Beira-Mar (entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús), rua Ildefonso Albano (entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar) e rua João Cordeiro (entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar). Os bloqueios estão previstos para começarem às 7 horas. Além de viaturas cobrindo o entorno, as principais vias de acesso serão acompanhadas pelas câmeras de videomonitoramento da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito. Transporte público 17 linhas de ônibus serão ofertadas pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), com o reforço de 15 veículos reserva.

Durante o dia, haverá desconto no valor da passagem, que funcionará com o valor da tarifa social. O preço da tarifa inteira será de R$ 3,90 e a tarifa estudantil, R$ 1,50. Saiba as linhas que circulam no entorno da Praia de Iracema: 011 – Circular I

012 – Circular II

051 – Grande Circular I

052 – Grande Circular II

055 – Corujão/ Grande Circular I

056 – Corujão / Grande Circular II

071 – Antônio Bezerra / Mucuripe

073 – Siqueira / Praia de Iracema

077 – Parangaba/ Mucuripe

092 – Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema

099 – Siqueira / Mucuripe / Barão do Studart

120 – Vila do Mar / Náutico/Antônio Bezerra I

711 – Barra do Ceará / Cais do Porto

752 – Caça e Pesca / Centro

901 - Dom Luis / Papicu / Centro

905 – Meireles / Centro

906 – Caça e Pesca / Serviluz / Centro

907 – Castelo Encantado / Centro Segurança De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, 132 agentes, entre servidores da Secretaria da Segurança Cidadã e Guardas Municipais, atuarão na segurança no entorno do evento, na faixa de areia, no mar e nos sete terminais de ônibus. O patrulhamento será feito a pé, em bicicletas, motocicletas e em viaturas, além de salvamento aquático. Como parte do curso de formação, os alunos da primeira turma do último concurso da Guarda Municipal realizarão estágio supervisionado junto aos agentes distribuídos no local. Saúde 13 profissionais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) atuarão no evento, onde será instalado um Posto Médico Avançado.

O equipamento terá duas unidades móveis de atendimento (ambulância), uma de suporte avançado e outra de suporte básico. Comércio e fiscalização As vendas de alimentos e bebidas no evento serão feitas por ambulantes cadastrados pela Secretaria Executiva Regional 2 (SER 2). Ao todo, 340 comerciantes foram autorizados pela Prefeitura de Fortaleza para atuarem, sendo 85 de forma fixa e 255 de forma itinerante. Os vendedores não poderão comercializar em recipientes de vidro e não poderão utilizar inflamáveis de qualquer categoria. No dia do evento, o trabalho será acompanhado e orientado por profissionais da SER 2.