Bombeiros resgatam filhote de jiboia em residência no Vicente Pinzón

O animal foi encontrado dentro da dispensa de uma residência e foi resgatada em segurança pelos agentes do CBMCE

Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Um filhote de jiboia foi resgatado em uma residência no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. O animal estava alojado dentro da dispensa do local e foi retirado e devolvido para seu habitat natural pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

A guarnição foi acionada por volta das 21h40min, com o relato de um homem que disse ter encontrado uma cobra na dispensa de sua casa. De prontidão, os bombeiros militares diligenciaram até o local, onde encontraram um filhote de jiboia em meio aos produtos do armário.

O animal foi retirado do local com o auxílio de uma pinça e colocada em um recipiente. Em seguida, os bombeiros levaram o animal para seu habitat natural em segurança.