Fortaleza quintuplica capacidade de entregas de remédios a domicílio; veja como participar

Podem receber medicamentos em casa pacientes com lesão raquimedular ou acima dos 80 anos de idade; cerca de 12 mil pessoas estão aptas a participar do programa

Com a entrega de 25 novos triciclos elétricos, a Prefeitura de Fortaleza quintuplicou a capacidade do Programa Melhor em Casa, que propicia a entrega de medicamentos a domicílio na Capital. Conhecidos como “tuktuks dos remédios”, os veículos comportam até 500 quilogramas (kg) de remédios cada, e passam de seis par 31 unidades na Cidade.

Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), cerca de 12 mil pessoas estariam aptas a receber medicamentos em casa. Podem participar do programa pacientes com lesões raquimedulares, idosos acima dos 80 anos de idade e demais beneficiários do melhor em casa.