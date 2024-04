Sarto anuncia nomeação de aprovados em concurso da Guarda Municipal em maio

O anúncio feito nas redes sociais do prefeito diz que os candidatos estão concluindo o curso de formação da Guarda Municipal, que faz parte da ultima parte do Concurso Público

Parte dos aprovados na primeira turma do curso de formação da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) serão nomeados no início do mês de maio. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT) em suas redes sociais.

"Vamos nomear este primeiro grupo já na primeira quinzena maio, e a cidade receberá um reforço de profissionais dedicados a cuidar e proteger a nossa cidade. Os candidatos estão concluindo o curso que é a última fase do concurso. Importante reforçar que a segunda turma também já iniciou o curso de formação", dizia a postagem.