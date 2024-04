Após discordância com sindicato, professores cobram negociação salarial em ato independente

Protesto de professores em frente ao Palácio da Abolição, na manhã desta segunda-feira, 8 Crédito: FÁBIO LIMA

“Desde o começo da assembleia, os professores queriam votar pela greve. Os professores não concordam com o que foi fechado na mesa de negociação e queriam greve na quinta-feira. O sindicato não deixou votar, não deixou os professores terem o direito de poder deliberar pelos rumos da sua luta”, afirma Rebeca Veloso, professora da rede. Rebeca chegou a realizar um Boletim de Ocorrência após sofrer uma agressão física por parte de um segurança do sindicato durante a assembleia. Presente no ato, ela explica que as propostas aprovadas em mesa de negociação entre Apeoc e Governo do Ceará não contemplam o que a categoria quer. As principais reivindicações são o retroativo do reajuste desde janeiro, data-base da campanha de negociação salarial da categoria e a equiparação salarial entre professores efetivos e temporários.

Para Jario Pereira, membro da executiva da Apeoc, a categoria se sente “traída” pelo sindicato. “Quando você vê aquelas imagens [da confusão na assembleia], é o desfecho de uma direção que aceitou o acordo do governo e não colocou para votar, que é o mínimo que deveria fazer. Por que não colocou para votar? Porque sabia que a assembleia não ia aceitar”, afirma. Jario explica que a categoria espera um recuo da direção majoritária do sindicato. “Que eles possam romper o acordo com o governo e voltar para a categoria através da assembleia geral, que corrijam o erro que eles fizeram”, diz. Já Eliana Estrela, titular da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), destaca que negociações com o sindicato que representa os educadores têm acontecido desde o ínicio do ano. "A mesa de negociação com os professores é permanente e continua aberta. Ela em nenhum momento foi fechada, encerrada (...) Desde janeiro que a gente vem conversando, dialogando com a Apeoc", diz a representante estadual. Além disso, a secretária da Educação frisa que algumas pautas solicitadas pela categoria já foram atendidas, como aumento salarial, a seleção pra professor temporário— que deve ter publicação realizada em maio próximo, e o pagamento de promoções, incluindo retroativos. No entanto, alguns pontos ficaram de "fora" por questões financeiras, segundo a secretária. Nas mesas realizadas, que contaram com a presença ainda de representantes de órgãos como a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), Eliana aponta que os "números" e a "arrecadação" estadual foram mostrados, de forma a conduzir conversas de uma maneira "transparente". "Todos os anos a gente continua com a mesa, continua negociando, alguns pontos ficam para o ano seguinte, ou pra mais no final do ano, mas nunca se encerra a conversa, a negociação é sempre permanente. Até porque a gente sabe que precisa tá sempre valorizando os professores, a gente sabe que precisa de fato desse olhar, mas também precisa ver a posição nossa, do Estado, as condições financeiras, pra não fazer também o que não se pode mais adiante arcar", destaca Estrela.

"Nós atendemos as pautas e alguns pontos ainda ficaram para ser vistos, mas a mesa (de negociação) permanece ainda aberta, em negociação, ninguém pode dizer pra quando, se será atendida de fato", diz. Já sobre a possibilidade de greve, ela pontua que Seduc ainda não tem um plano de ação definido: "No momento, nós não tomamos nenhuma decisão porque não temos ainda essa questão da greve". Professores relatam insatisfações com a Apeoc e reclamam de condições de trabalho Leandro Maciel, 31, é professor de Geografia do ensino médio da rede estadual e foi participar da manifestação por não concordar com as propostas do Governo do Estado. “A gente está aqui hoje para mostrar que a categoria não aceitou a proposta. A gente quer que a negociação continue, senão a gente vai tentar encaminhar a greve.” Ele cita que as condições de trabalho pioraram após o Novo Ensino Médio (NEM). “Algumas mudanças foram muito negativas do ponto de vista de aprendizagem e para o trabalho do professor. A gente tem que dar disciplinas nas quais a gente não é formado.”