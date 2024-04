Sindicato de professores estaduais aprova propostas do Governo, mas discutirá pontos

O sindicato Apeoc, que representa os trabalhadores da educação básica do Ceará, avançou em negociações com o Governo do Estado e irá defender para a categoria as propostas discutidas com representantes de pastas como a Secretaria da Educação (Seduc). Caso negociações não tivessem progresso, categoria votaria o estado de greve nesta quinta-feira, 4, e iniciaria o movimento em 8 de abril. Sindicato promoverá 36 assembleias gerais para discutir pontos com a categoria.

O presidente do sindicato, Anízio Melo, avalia como positivas as propostas aprovadas pela diretoria executiva da Apeoc. Entre os pontos discutidos na negociação estão o reajuste de 7,3% para profissionais temporários, 10% a 15% para efetivos estáveis e 12% a 17% para professores com doutorado.

Aposentados e efetivos em estágio probatório receberão 5,62% de reajuste, como anunciado pelo Governo a todos os servidores estaduais.