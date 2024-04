Servidores do IFCE deflagram greve

SERVIDORES do IFCE em assembleia Crédito: Julyta Albuquerque/DIVULGAÇÃO

Técnicos em educação e professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) entraram no grupo dos servidores que declararam greve no Estado. Categoria aprovou o movimento paredista durante assembleia realizada nesta sexta-feira, 5, e todos os 33 campi vão suspender atividades no próximo dia 11. A instituição de ensino ainda não se pronunciou. Organizado pelo sindicato dos servidores do órgão (SINDSIFCE), o encontro ocorreu no Campus Fortaleza e contou com a participação de aproximadamente 500 trabalhadores da entidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Contando também com a presença de estudantes, a greve foi colocada em votação pelos servidores e aprovada. Com a deflagração do movimento paredista, trabalhadores aderem a greve nacional do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe).