Projeto "Árvore na minha calçada" disponibiliza plantio gratuito de árvores

O plantio de árvores em espaços públicos como praças, calçadas e canteiros poderá ser solicitado pela população de forma gratuita. Ação faz parte do projeto “Árvore na minha calçada”, realizado pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Para o cidadão interessado em adquirir o seu plantio de árvores, a solicitação deve ser feita de forma presencial na sede da Seuma, localizado na avenida Deputado Paulino Rocha, 1343, bairro Cajazeiras, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30min. A solicitação também pode ser realizada pelo contato (85) 3452 6920, pelo número de WhatsApp (85) 98814 3849 ou por e-mail.

De acordo com a Seuma, é necessário que o cidadão informe pelo o WhatsApp ou contato disponibilizado o endereço completo, com CEP do local que deseja que seja realizado o plantio. Após as informações, uma equipe vai no lugar para fazer análise. O objetivo é seguir o Plano Municipal de Arborização.